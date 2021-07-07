227 тысяч человек прошли оба этапа вакцинации от COVID-19 в Тюменской области

| Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте

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227 тыс. человек прошли оба этапа вакцинации от коронавируса в Тюменской области. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина в ходе talk-шоу в мультицентре "Моя территория" 6 июля.

"Мы максимально быстро должны привить всех, чтобы сформировался популяционный иммунитет, чтобы штаммы перестали циркулировать, изменяться. Темпы вакцинации неплохие. У нас нет такого, чтобы вакцина где-то залеживалась. Нет такого, чтобы в каком-то городе она заканчивалась. Бывают случаи, когда вакцина может закончиться из-за ажиотажа — это касается общественных мест, где можно поставить прививку. Но непосредственно в городах Тюменской области, самой региональной столице вакцина есть в основных пунктах вакцинации. Активность населения хорошая. Рассчитываем, что до осени популяционный иммунитет будет сформирован", — заверила Александра Малыгина.

Отметим, для жителей региона доступны три вида вакцин против коронавируса. Это "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". По словам Александры Малыгиной, если в медицинской организации представлены несколько вакцин, то можно будет выбрать одну из них.

"Но надо сказать, что есть определенная группа людей, имеющих какие-либо хронические заболевания. Например, в инструкции к одному препарату мы видим, что для его введения определенное заболевание является противопоказанием. В описании другого препарата оно противопоказанием не является. Поэтому люди, находящиеся на диспансерном наблюдении по какому-либо заболеванию, могут посоветоваться со своим лечащим врачом. В зависимости от инструкции доктор порекомендует, какую вакцину лучше поставить. Для всех тех, кто считают себя условно здоровыми людьми, выбор действительно существует в зависимости от наличия препарата в медицинской организации", — поделилась Александра Малыгина.

Противопоказаний для введения, по словам главного внештатного инфекциониста департамента здравоохранения Тюменской области, врача-инфекциониста, заведующей клиническим отделением Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора, кандидата медицинских наук Ксении Степановой, немного – это тяжелая аллергическая реакция после других вакцин. Второе – аллергические заболевания в стадии обострения. Вакцину не ставят детям до 18 лет и беременным женщинам. "С осторожностью мы должны применять определенные виды вакцин людей с иммунодефицитными состояниями, с онкопатологиями, аутоиммунными заболеваниями.

Относительными противопоказаниями для вакцинации служат острые инфекционные заболевания и хронические соматические патологии в стадии декомпенсации. "Когда нормализуется температура тела при ОРЗ или кишечной инфекции, мы можем прививать пациента от коронавируса. Через две-четыре недели после стабилизации состоянии с какой-то соматической патологией, например, сахарный диабет, имеем право привить его", — добавила Ксения Степанова.

На встрече специалистов в области медицины спросили, зачем нужны несколько этапов введения вакцины. Как рассказала Ксения Степанова, это общепринятая практика во всем мире, такими же многокомпонентными являются вакцины от клещевого энцефалита, кори, краснухи, других инфекций. "После первой дозы начинается выработка антител. Вторая доза усиливает иммунный ответ, позволяет выработаться большему количеству антител, чтобы они достигли высокого титра", — сказала Ксения Степанова.

Напомним, talk-шоу о вакцинации состоялось в мультицентре "Моя территория" 6 июля. Специалисты из области медицины развеяли мифы, связанные с прививками от коронавирусной инфекции. Запись встречи выложена в официальном сообществе мультицентра.

Инна Пахомова