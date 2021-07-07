Врач предупредил о неврологических осложнениях у перенесших COVID-19

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

У пациентов с COVID-19 могут возникать серьезные неврологические осложнения, рассказал главный невролог Минздрава России Михаил Мартынов.

"Серьезные неврологические нарушения как осложнения COVID-19 включают церебральные инсульты (геморрагические и ишемические), инфекционные поражения центральной нервной системы – менингоэнцефаломиелиты, острые рассеянные энцефаломиелиты, а также поражения периферической нервной системы в виде аутоиммунных полиневропатий", - цитирует Мартынова пресс-служба Минздрава.

Он также подчеркнул, что единственной защитой от заболевания COVID-19, которое становится причиной серьезных осложнений, является вакцинация.