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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врач предупредил о неврологических осложнениях у перенесших COVID-19

Общество, 14:39 07 июля 2021

ИА "Тюменская линия"

У пациентов с COVID-19 могут возникать серьезные неврологические осложнения, рассказал главный невролог Минздрава России Михаил Мартынов.

"Серьезные неврологические нарушения как осложнения COVID-19 включают церебральные инсульты (геморрагические и ишемические), инфекционные поражения центральной нервной системы – менингоэнцефаломиелиты, острые рассеянные энцефаломиелиты, а также поражения периферической нервной системы в виде аутоиммунных полиневропатий", - цитирует Мартынова пресс-служба Минздрава.

Он также подчеркнул, что единственной защитой от заболевания COVID-19, которое становится причиной серьезных осложнений, является вакцинация.

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# коронавирус , Минздрав России , неврология

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