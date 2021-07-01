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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

84 постояльца учреждений для бездомных привиты от COVID-19

Общество, 16:50 16 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

84 человека, которые проживают в центрах помощи бездомным Тюменской области, вакцинированы от коронавирусной инфекции. Актуальные данные на 16 июля предоставил региональный оперштаб.

"В Тюменской области лицам без определенного места жительства, обращающимся в организации социального обслуживания, при наличии документов и отсутствии медицинских противопоказаний, предлагается вакцинирование", - отмечено в сообщении.

Напомним, по данным на начало июля полный цикл вакцинации против коронавирусной инфекции в домах-интернатах и социально-реабилитационных центрах Тюменской области прошли 83% постояльцев и 77% сотрудников.

На базе шести организаций социального обслуживания в Тюмени, Тобольске и Ишиме открыты мобильные пункты по вакцинации против коронавирусной инфекции. Прививочные кабинеты открыты во всех поликлиниках региона. Записаться на прививку можно через сайт Госуслуг, в регистратуре медучреждения, по телефону 122.

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# вакцинация , коронавирус , социальная сфера

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