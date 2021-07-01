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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шесть тысяч жителей Голышмановского городского округа сделали первую прививку от COVID-19

Общество, 13:49 18 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 12 тысяч жителей Голышмановского городского округа планируют привить от COVID-19. Половина из них уже прошли первый этап вакцинации, почти 40% поставили обе прививки, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Прививают жителей округа в местной поликлинике, а также в вакциномобиле, сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах.

Так, до сентября в Ламенском ФАПе планируется привить почти 200 человек. По словам заведующей Ламенским ФАПом Ларисы Стародубовой, еженедельно здесь вакцинируют от 10 до 20 местных жителей.

"В целом от COVID-19 вакцинировано 165 наших сельчан. До сентября планируем довести показатель до 200, это будет примерно 70 процентов населения. Таким образом, сформируем коллективный иммунитет", - рассказала она.

Добавим, с начала пандемии в Голышмановском городском округе коронавирусом заболели почти 400 человек.

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# вакцинация

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