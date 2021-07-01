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Тюменка вошла в десятку лучших на Кубке России по плаванию в открытой воде

Спорт, 16:59 19 июля 2021

 Всероссийская федерация плавания | Фото:  Всероссийская федерация плавания

Представительница Тюменского центра спортивной подготовки Анастасия Костылева успешно выступила на втором этапе Кубка России по плаванию в открытой воде в Санкт-Петербурге.

Тюменка оказалась в десятке лучших среди женщин, заняв восьмое место. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 4 минуты 51 секунду, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Всего в акватории яхтенного порта "Геркулес" соревновались 45 сильнейших пловцов из 14 регионов России. Среди женщин и мужчин первое место заняли представители Волгоградской области. Вторые и третьи места завоевали спортсмены из Тульской и Рязанской, Челябинской и Московской областей.

Третий этап Кубка России пройдет в Пензенской области 1 августа.

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