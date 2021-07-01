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В Увате на площади Нефтяников появится зона отдыха с арт-объектом

Общество, 11:02 25 июля 2021

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Площадь Нефтяников обустраивают в в правобережном Увате по проспекту Надежды напротив новой школы. Участок со сквером площадью 4 тыс. квадратных метров с конца июня подготавливают к устройству дорожного полотна, сообщает администрация Уватского района.

"Закончили подготовительные работы: валку леса, выкорчевывание пней, снятие растительного слоя. Сейчас отсыпаем площадку песком и завозим щебень", – рассказал индивидуальный предприниматель Иван Гречин.

До 31 августа в парке обустроят автомобильную парковку на 26 мест, зону отдыха площадью 2,7 тыс. квадратных метров и два подъезда. Здесь уложат асфальтобетонное покрытие, тротуарную плитку, бордюры, оформят газоны и установят 30 фонарей.

"В центре площади разместят арт-объект – фигуру медведя. Также в сквере предусмотрены беседки с безопасным беспроводным интернетом, теневые навесы, скамейки с зарядным устройством и велопарковки, это будет обустроено дополнительно", – добавил глава Уватского сельского поселения Виктор Елесин.

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