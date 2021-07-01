В Тюменской области за полгода выявили 7 сайтов с незаконной продажей алкоголя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь сайтов о продаже алкоголя дистанционным способом выявило региональное управление Роспотребнадзора в первом полугодии 2021 года. Ресурсы предоставляли возможность приобрести алкогольную продукцию дистанционным способом, что нарушает федеральное законодательство, сообщает Роспотребнадзор.

Поданы исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории России, они удовлетворены.

В ведомстве напоминают, что при приобретении алкоголя через Интернет существует риск приобретения некачественной и небезопасной продукции, употребление которой может вызвать отравление.