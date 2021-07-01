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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев с марихуаной задержала полиция

Происшествия, 18:21 28 июля 2021

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Двоих жителей Тюмени задержали полицейские по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У мужчин изъяли более 11 грамм марихуаны, сообщает УМВД по Тюменской области.

Незаконная деятельность по сбыту наркотика растительного происхождения была пресечена в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак-2021".

В отношении тюменцев 59 и 34 лет возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

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# наркотики , уголовное дело

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