Тюменские семьи с детьми смогут покупать авиабилеты со скидками

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Российские семьи с детьми, в том числе жители Тюменской области, смогут приобрести авиабилеты по специальным сниженным тарифам. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

"Решение правительства позволит десяткам тысяч наших граждан приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить родственников, бабушек и дедушек в других городах", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, кабмин выделит авиакомпаниям субсидии на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. В бюджете этого года на это предусмотрели 1,35 млрд рублей.

Льготные тарифы будут действовать на 46 внутренних маршрутах, наиболее популярных у туристов. Так, например тюменцы смогут полететь по льготной цене в Казань, Калининград, Воронеж.

Менеджер по туризму Софья Ашумова отметила: "Субсидирование семейных авиаперелетов сделает внутренний туризм более доступным и популярным".