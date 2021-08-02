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Около 500 граммов марихуаны изъяли у жителя Тюмени

Происшествия, 18:28 02 августа 2021

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Около 500 гр. марихуаны изъяли у 43-летнего безработного тюменца полицейские, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Местная жительница рассказала правоохранителям, что во дворе дома знакомый ее мужа занимался приготовлением предположительно наркотического вещества. Полиция отреагировала, и в итоге у ранее судимого местного жителя изъяли наркотик. Мужчина пояснил, что наркотик планировал использовать для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — до 10 лет лишения свободы. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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# наркотики , полиция , УМВД России по Тюмени

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