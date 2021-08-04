БК "Нефтехимик" подписал контракт с нападающим из Магнитогорска

| Фото: БК "Нефтехимик" во Вконтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во Вконтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" подписал контракт с нападающим Георгием Коротяевым.

Прошлый сезон он провел в клубе "Металлург" из Магнитогорска. Его средние статистические показатели: 6,4 очков, 2,7 подборов, 1,8 передач, 0,6 перехватов, 0,3 блокшотов за 18 минут игрового времени, сообщает пресс-служба клуба.

Также продлил контракт с "Нефтехимик" еще на один сезон центровой Никита Солдатов.