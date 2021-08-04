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Александр Бем признан лучшим игроком матча "Тюмень" - "Амкар-Пермь"

Спорт, 12:37 04 августа 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Защитник Александр Бем признан лучшим игроком по индексу полезных действий в составе ФК "Тюмень" в матче против "Амкар-Пермь" - 1:1, сообщает пресс-служба клуба.

Данные об игре третьего тура четвертой группы Олимп-Первенства России среди команд второго дивизиона ФНЛ представила статистическая компания InStat. 20-летний местный воспитанник Александр Бем набрал 223 балла. Совсем немного ему уступил другой игрок обороны тюменской команды Даниил Криворучко (222). Третья сумма баллов у полузащитника Виталия Горулева (215).

Наибольший индекс полезных действий набрали два игрока уральского клуба – у защитника Константина Морозова и автора гола Евгения Тюкалова он составил 235 единиц.

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# ФК Тюмень , футбол

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