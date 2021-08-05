В Тюмени 211 школ отвечают требованиям пожарной безопасности

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

211 образовательных учреждений Тюмени прошли итоговые проверки к новому учебному году, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Последняя проверка прошла в первом корпусе средней общеобразовательной школы № 22. Инспектор государственного пожарного надзора и представители школы осмотрели помещения образовательного учреждения. Документация, первичные средства пожаротушения, доступность путей эвакуации и исправность автоматической системы оповещения людей при пожаре - все это получило положительное заключение проверяющих.

В ходе обследования нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. Обслуживающий персонал также показал достаточный уровень знаний по обеспечению пожарной безопасности на территории объекта.