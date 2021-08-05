  • 5 августа 20215.08.2021четверг
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени 211 школ отвечают требованиям пожарной безопасности

Общество, 16:28 05 августа 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

211 образовательных учреждений Тюмени прошли итоговые проверки к новому учебному году, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Последняя проверка прошла в первом корпусе средней общеобразовательной школы № 22. Инспектор государственного пожарного надзора и представители школы осмотрели помещения образовательного учреждения. Документация, первичные средства пожаротушения, доступность путей эвакуации и исправность автоматической системы оповещения людей при пожаре - все это получило положительное заключение проверяющих.

В ходе обследования нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. Обслуживающий персонал также показал достаточный уровень знаний по обеспечению пожарной безопасности на территории объекта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , проверки , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:39 05.08.2021В Тюмени представлены подлинные полотна Левитана, Петрова-Водкина, Врубеля
17:26 05.08.2021Тяжелые последствия COVID-19 можно облегчить вакцинацией, уверены медики
17:13 05.08.2021В тюменских магазинах арбузов с нитратами не обнаружено
17:02 05.08.2021В городских лесах Тюмени пройдет второй этап акарицидных обработок