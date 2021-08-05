Видеокамерами оборудуют 75% избирательных участков Тюменской области

| Фото: ЦИК РФ | Фото: ЦИК РФ

В Тюменской области системой видеонаблюдения оборудуют 75% избирательных участков. Оставшиеся 25% – это участки, расположенные в труднодоступной или сельской местности, где нет интернета. Там организуют видеорегистрацию.

Об этом сообщила председатель Общественной палаты Тюмени, член Общественной палаты РФ Ольга Загвязинская.

На каждом участке смонтируют по две камеры. Их направят на места, где производят перемещение избирательных бюллетеней в сейф-пакеты, КОИБы, стационарные ящики и сейфы, где хранят сейф-пакеты с избирательными бюллетенями.

Ольга Загвязинская отметила, что помимо видеокамер обеспечат законность выборов и общественные наблюдатели. При этом если под надзором камер будут находиться определенные участки помещения для голосования, то наблюдатели смогут смотреть гораздо шире.

"Наблюдатели придут на избирательный участок до начала голосования. В их присутствии откроют и опечатают урны. Наблюдатели в той или иной степени станут следить за порядком. Заметив что-то, угрожающее безопасности, они должны обратиться к сотруднику полиции. То есть у наблюдателей более широкий круг полномочий, а камеры не все смогут зафиксировать", - отметила она.

Добавим, в Тюменской области обучение прошли около 3 тыс. наблюдателей. Они будут работать по графику на всех участках для голосования, а также выезжать для голосования к избирателям на дом.

Любовь Голышева