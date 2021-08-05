Более 65% жителей Тюменской области будут голосовать с помощью КОИБ

| Фото: ЦИК РФ ВКонтакте | Фото: ЦИК РФ ВКонтакте

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Массовое применение комплексов обработки избирательных бюллетеней в регионе станет главным нововведением на предстоящих сентябрьских выборах. Более 65% жителей будут голосовать с помощью КОИБ, рассказал заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

Законность процесса проконтролируют камеры видеонаблюдения, по две на 490 участковых избиркомов и 29 территориальных. В процентном соотношении это составляет более 75% охвата видеонаблюдением избирательных комиссий региона по количеству наблюдателей.

В фокусе камер, согласно требованиям, обязательно будут ящики для голосования и рабочие места членов УИК. Также, помимо участков, где будет вестись онлайн-трансляция, предусмотрен дополнительно процесс постоянной видеорегистрации мест хранения избирательных бюллетеней, которые на ночь, согласно действующего регламента, должны убираться в специализированные сейф-пакеты и размещаться в предусмотренные для этого сейфы с обязательной опечаткой.