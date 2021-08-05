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Госдума РФ по итогам выборов может помолодеть

Политика, 09:52 05 августа 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Работоспособный российский парламент может быть создан только из депутатов разных возрастов, на основе сочетания молодости и опыта. Такое мнение высказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" председатель областного Совета ветеранов войны и труда Степан Киричук.

"Нельзя, чтобы в парламенте были только опытные и пожилые депутаты, или одни молодые и горячие. Нужно гармоничное сочетание молодости и опыта. Чтобы разные поколения народных избранников понимали друг друга, могли чему-то друг у друга научиться, делились идеями, инициативами", - считает он.

Напомним, средний возраст кандидатов, выдвинутых на предстоящие выборы в Государственную думу РФ восьмого созыва по партийным спискам, на 18 лет меньше, чем в действующем парламенте. Политические партии выдвинули в нижнюю палату российского парламента 6 тыс. 415 кандидатов.

Что касается кандидатов в депутаты Госдумы РФ по одномандатным избирательным округам - в целом по стране их средний возраст по сравнению с действующими народными избранниками снизился на 18 лет - с 57 до 39 лет. Средний возраст кандидатов в депутаты Госдумы РФ, выдвинувшихся от Тюменской области по двум одномандатным округам - около 47 лет.

"Искусственно создать в парламенте сочетание молодости и опыта нельзя. Молодые кандидаты в депутаты разных уровней должны, прежде всего, доказать, что они - действительно, личности, завоевать доверие избирателей. Молодость - не недостаток, но и не преимущество. И она, к сожалению, очень быстро проходит. Нужно, чтобы молодые политики набирались позитивного опыта у старшего поколения государственных людей", - прокомментировал Степан Киричук.

Голосование на думских, региональных и муниципальных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. В эти дни жителям Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа предстоит также избрать 48 депутатов Тюменской областной думы.

Евгений Бабенко

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