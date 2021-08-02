Контролировать процесс голосования в местах принудительного содержания граждан будут общественные наблюдатели

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Соглашение между Координационным советом общественных наблюдательных комиссий субъектов России при ОП РФ, Координационным советом по общественному наблюдению при ОП РФ и Советом общественных палат России будет способствовать сотрудничеству в сфере наблюдения за голосованием в местах принудительного содержания, подведомственных ФСИН России и МВД России, на предстоящих в сентябре 2021 года выборах различного уровня. Оно также поможет обмениваться опытом и лучшими практиками при подготовке наблюдателей для этой работы.

Об этом сообщают в пресс-службе Общественной палаты РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева напомнила, что правом голоса обладают не только те россияне, которые придут на обыкновенные избирательные участки, но также и те, кто придут на избирательные участки в местах принудительного содержания. К ним относятся не только учреждения ФСИН, но и спецприемники, где люди находятся короткое время. Гражданские активисты подготовят памятки для региональных наблюдателей, где все изложат удобно и понятно.

Ориентировочно избирательное право будет предоставлено порядка 80 тыс. подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений, обладающим избирательным правом и находящимся в тюрьмах, рассказал первый заместитель начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Вячеслав Третьяков. Также воспользоваться своим избирательным правом смогут подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий или залога. Эти граждане вправе посещать избирательные участки по месту жительства, регистрации и принимать участие в голосовании на общих основаниях — это еще около 15 тыс. избирателей.

К сотрудничеству с ОНК, в том числе по включению их членов в списки общественных наблюдателей, призвала общественные палаты председатель президиума Совета общественных палат РФ, председатель ОП Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Максимова. Председатель Координационного совета общественных наблюдательных комиссий субъектов РФ при федеральной Общественной палате Александр Воронцов попросил членов ОНК при проведении очередных проверок в учреждениях ФСИН обратить внимание на то, как там организована информационная работа, есть ли у граждан вопросы по проведению выборов.

Напомним, что в Тюменской области будет организовано круглосуточное масштабное наблюдение за ходом голосования все три дня. В регионе 490 участковых избирательных комиссий и 29 территориальных избирательных комиссий оборудуют видеонаблюдением по две камеры на участках, что в процентном соотношении составляет более 75% охвата видеонаблюдением избирательных комиссий региона по количеству от общего числа избирателей области. Во всех остальных есть сложности технического характера – либо труднодоступная местность, либо удаленные места.

В объективы камер обязательно попадут места, где производятся перемещения избирательных бюллетеней в сейф-пакеты, комплексы обработки избирательных бюллетеней и стационарные ящики. Сейф, где хранятся сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, останется в поле зрения видеокамер круглосуточно. На небольших участках, не обеспеченных интернетом, в том числе с количеством менее 1 тыс. избирателей, будет организована видеорегистрация.

Для трансляций создан Общественный штаб по наблюдению за выборами. Ход голосования в режиме реального времени проконтролируют независимые наблюдатели. Главная задача общественного наблюдателя, по мнению главы регионального избиркома Игоря Халина, - всего выявление недостатков, недоработок членов участковых избирательных комиссий, реакция на замечания, которые делают другие наблюдатели, и выстраивание конструктивных взаимоотношений между всеми участниками процесса.