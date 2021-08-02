Средний возраст кандидатов в Госдуму от Тюменской области - 47 лет

| Фото: Тюменский областной избирком ВКонтакте | Фото: Тюменский областной избирком ВКонтакте

Средний возраст кандидатов в депутаты Госдумы РФ, выдвинувшихся от Тюменской области, составил около 47 лет.

Из 11 кандидатов, шесть из которых выдвигаются по Тюменскому одномандатному избирательному округу № 185, а пять - по Заводоуковскому одномандатному избирательному округу № 186, шестеро имеют возраст до 45 лет. Самые молодые - кандидаты от партии "Новые люди" секретарь регионального отделения партии Владислав Осатюк 1998 года рождения и учитель химии и биологии, основатель проекта "Школа практических наук" Павел Доронин 1989 года рождения.

Напомним, что всего по России на выборы в Госдуму выдвинулось 6 тыс. 415 кандидатов. Из них предстоит выбрать 450 депутатов, конкурс на место - 14 человек. Среди популярных личностей, претендующих на место в Госдуме, - журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман, который по данным ВЦИОМ вошел в число самых популярных представителей научного сообщества, бывший кавээнщик сборной РУДН, телеведущий Сангаджи Тарбаев, певица Виктория Дайнеко, выдвинутая партией "Зеленая альтернатива" и певица Татьяна Буланова - она представляет партию "Родина".

Дарья Казакова