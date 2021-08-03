За честностью выборов в Тюменской области будут следить видеокамеры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

490 участковых и 29 территориальных избирательных комиссий в Тюменской области будут оборудованы системой видеонаблюдения на предстоящих выборах, которые состоятся с 17 по 19 сентября.

Как рассказали корреспонденту ИА "Тюменской линия" в пресс-службе Ростелекома, в ближайшее время начнется монтаж системы видеонаблюдения. Сейчас специалисты проводят обследование и согласование схем размещения видеокамер на избирательных участках.

На каждом участке планируют установить по две камеры. Под их надзором будут места, где производят перемещения избирательных бюллетеней в сейф-пакеты, КОИБы, стационарные ящики, а также сейфы, где хранят сейф-пакеты с избирательными бюллетенями. На небольших участках, не обеспеченных интернетом, в том числе с количеством менее 1 тыс. избирателей, организуют видеорегистрацию.

Как отмечают в ЦИК России, видеонаблюдение на предстоящих выборах впервые будет таким масштабным. Отслеживать ход выборов станут более 10 тыс. камер во всех 85 регионах страны. При этом эксперты сходятся во мнении, что введенные меры контроля повысят доверие граждан к голосованию. К сравнению – на выборах в Госдуму в 2016 году видеонаблюдением было охвачено лишь 24 региона РФ.

Для трансляций создадут специальные центры наблюдения. В Тюменской области для трансляций создан Общественный штаб по наблюдению за выборами. Ход голосования в режиме реального времени проконтролируют независимые наблюдатели.

Любовь Голышева