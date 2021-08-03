"Мобильный избиратель" поможет жителям Тюменской области проголосовать по месту пребывания

| Фото: tyumen.izbirkom.ru | Фото: tyumen.izbirkom.ru

Механизм "Мобильный избиратель" запустили в Тюменской области со 2 августа. Он дает возможность избирателю проголосовать на сентябрьских выборах в случае, если место его нахождения в день голосования не совпадает с местом его регистрации в паспорте.

Как пояснили на горячей линии регионального избиркома, подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно несколькими способами. Во-первых, через портал госуслуги, во-вторых, через территориальную избирательную комиссию, и, в-третьих, через МФЦ. Сделать это можно до 13 сентября. С 8 сентября появится еще одна возможность - через участковую избирательную комиссию.

По всем вопросам, касающихся выборов, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября 2021 года, жители Тюменской области могут обращаться на горячую линию регионального избиркома: (3452) 42-67-72.

Дарья Казакова