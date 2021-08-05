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На выборах в Тюменской области будут работать три тысячи наблюдателей

Политика, 15:24 05 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около трех тысяч независимых наблюдателей будут работать на выборах в Тюменской области, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Все они прошли соответствующее обучение на базе Тюменского госуниверситета.

Об этом рассказала председатель Общественной палаты Тюмени, член общественной палаты РФ Ольга Загвязинская.

Она отметила, что задача наблюдателей – следить за соблюдением закона на всех стадиях избирательного процесса. Работать они будут как на избирательных участках, так и за их пределами, когда избиратель голосует на дому.

"Независимые наблюдатели не связны ни с одной партией и легче откликаются на какие-либо проблемы. Они будут понимать, что творится на самом участке, какие есть обращения избирателей, смогут быстро сориентироваться и связаться со штабом, если это необходимо. Наблюдатель нужен на участке для того, чтобы все было спокойно, цивилизованно и на основании закона", - подчеркнула Ольга Загвязинская.

Она пояснила, что наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом. Исключение составляют выборные должностные лица, депутаты, должностные лица субъектов РФ, руководители исполнительных органов власти, представители органов местного самоуправления, судьи, прокуроры, члены избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Наблюдатели будут находиться на избирательных участках в дни голосования, а также в во время досрочного голосования. Они смогут наблюдать за выборным процессом от начала голосования до прочеса подсчета голосов.

Ольга Загвязинская отметила, что в августе будет составлен график работы наблюдателей с учетом возможностей каждого из них.

Любовь Голышева

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# выборы , Общественная палата Тюменской области , общественные наблюдатели

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