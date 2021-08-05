О роли общественных наблюдателей на сентябрьских выборах рассказал Артур Юрьев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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О роли общественных наблюдателей на выборах в сентябре 2021 года рассказал заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

По его словам, в основной функционал наблюдателя входит в том числе наблюдение за процессом опечатывания сейф-пакетов с бюллетенями, сейфов, где эти бюллетени хранятся ночью, предварительная проверка наличия и соответствия пломб на ящиках для голосования, соблюдение на участке норм безопасности, предусмотренных действующей эпидемиологической ситуацией, выезд с представителями УИК к месту проведения голосования вне помещения и так далее. Дублировать друг друга видеокамеры и общественные наблюдатели точно не будут, так как техника охватывает определенные локации, установленные регламентом. Труд человека в этом вопросе вряд ли сможет заменить техника, уверен он.

С точки зрения действующего законодательства принципиальных отличий между партийными и общественными наблюдателями нет. Эксперт подчеркнул, что закон для всех один и одно из отличий разве что в том, что наблюдатель от Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области прежде всего не привязан к так называемой линии той или иной политической партии, принимающей участие в выборах. Задача наблюдателя - исключительно легитимность самого процесса.

Ближе к самим дням голосования для всех граждан, изъявивших желание стать наблюдателями, по согласованию с ними будет разработан соответствующий график их участия в данном процессе. Это связано в том числе и с тем, что, согласно действующему законодательству, от одного субъекта направления единовременно в помещении для голосования может присутствовать только один наблюдатель.

Артур Юрьев напомнил, что наблюдателем может стать любой гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом и соответствующий всем нормам, предусмотренным ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 года. Сама процедура набора наблюдателей проходила при активном взаимодействии с Общественными палатами муниципальных образований региона, а также с областными некоммерческими организациями. Обучали наблюдателей с апреля по июнь 2021 года. Для этого профессиональные преподаватели выезжали в муниципальные образования.