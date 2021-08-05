Эксперты отмечают рост профессионализма политических партий в избирательной кампании 2021 года

| Фото: www.cikrf.ru | Фото: www.cikrf.ru

Рост уровня подготовленности партий к выборам и их профессионализма в части подачи документов в избирательные комиссии отметил политолог, директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев. Об этом он сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он подчеркнул, что в 2021 году происходит увеличение партийной конкуренции на выборах самого разного уровня. Также видно, что участвующие кандидаты предпочитают вести политическую борьбу, опираясь на поддержку партии, а сами партии выдвигают больше депутатов в среднем, чем на прошлых выборах. По данным на 1 августа принимать участие в выборной кампании имеют право 30 политических партий, выдвинуты на выборах различного уровня кандидаты от 26 партий, то есть более 85% партий участвуют в конкурентной борьбе.

При этом на выборах в Госдуму заверены списки 15 партий, в выборах губернаторов представлены 12 партий, на выборах в законодательные органы власти регионов - 24 партии. Сравнивая с 2016 годом, эксперт видит уменьшение в количестве отказов в регистрации партийных списков - их не было в этом году вовсе.

"В регионах мы видим, что на избирательных кампаниях положительно сказывается предупредительная работа избиркомов, они подсказывают и консультируют партии, что и как им сделать, чтобы все было подано вовремя и в соответствии с законом. Это улучшает ситуацию с участием в выборах и для многих партий это комфортно - заранее обнаружить все проблемные места и разрешить вопросы. В целом партии становятся профессиональнее, практически все из них не впервые участвуют в выборах", - сообщил Максим Григорьев.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов привел данные по прогнозированию явки. Инициативный поквартирный опрос показал, что ее уровень соответствует показателям 2016 года - 51% готовы прийти на выборы. Дополнительные факторы для роста явки - большое количество региональных и муниципальных выборов, а также трехдневное голосование, что создает условия для участия большего числа людей, которым голосовать в один конкретный день было бы, может, не так удобно.

Самый электорально активный возраст остается прежним - это люди старше 60 лет, среди них показатель декларируемого участия в выборах 66%. Молодежь традиционно менее активна - 20-24% из опрошенных заявили о высокой вероятности участия в голосовании. Основные мотивы участия в выборах: это ответственность, традиции и ценность своего голоса.

Наиболее мобилизованный электорат у партии "Единая Россия", далее по числу сторонников партий о своем желании прийти и проголосовать заявили те, кто намерен поддержать КПРФ, ЛДПР, "Справедливую Россию - Патриотов - За правду". По непарламентским партиям наиболее интересные позиции у "Новых людей" и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Михаил Мамонов подчеркнул, что степень устойчивости выбора весьма высока, но еще есть, над чем работать партиям, и это не преуменьшает роли и влияния конкуренции в кампании. Есть шансы для любых сценариев, уверен он.

Дарья Казакова