Эксперт прокомментировал отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

duma.gov.ru duma.gov.ru

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отказавшись ехать в Россию, хотела спровоцировать скандал, но не вышло, заявил ИА "Тюменской линии" эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" в Тюменской области, заместитель председателя регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Артур Юрьев.

Ранее стало известно, что ОБСЕ не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей.

"Политические цели ОБСЕ при выдвижении ими завышенных требований по направлению 500 наблюдателей к нам на выборы, на мой взгляд, вполне очевидны, а вот логика этих действий вызывает вопросы. Европейские страны закрыты из-за распространения в них дельта-штамма и ввиду этой причины количество мест ограничено. При этом Россия заявила о готовности принять делегацию БДИПЧ ОБСЕ и предлагала наибольшее число наблюдателей из всех других международных организаций, но они все равно отказались. Даже сейчас председатель ЦИК Элла Панфилова заявила, что Россия все еще готова принять наблюдателей БДИПЧ и надеется, что они передумают", - сказал Юрьев.

По его мнению, на выборах в России международных наблюдателей будет столько же, сколько и планировалось. Их число не уменьшится, места представителей БДИПЧ займут наблюдатели от других организаций.

"Вероятно одной из ключевых целей Бюро, по факту вынужденного отказа России руководствуясь при этом, прежде всего требованиями безопасности участников процесса, была цель спровоцировать скандал, но не вышло. Отсюда и собственно вопрос: "Где логика данных действий ?..." - заявил эксперт.