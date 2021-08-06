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В Тюмени набирают волонтеров для Всероссийской переписи населения

Общество, 13:59 06 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюмени в возрасте от 18 до 50 лет предлагают пополнить ряды волонтеров Всероссийской переписи населения. Она пройдет в России с 15 октября по 15 ноября.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в центре развития добровольчества Тюмени, волонтеры будут оказывать консультационную помощь на выездных переписных участках на территориях предприятий и организаций.

"Добровольцы проинформируют граждан по общим вопросам переписи, расскажут о возможности принять участие в переписи на переписном участке или на рабочих станциях МФЦ. Также они помогут в сопровождении граждан к выделенным местам в МФЦ для заполнения переписных листов в электронной форме на портале государственных услуг", - рассказали в городском центре развития добровольчества.

В рамках подготовки ко Всероссийской переписи населения добровольцы пройдут специальное обучение. Кроме того, все они на время работы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Занятость составит не более четырех часов в день.

Всего по России планируется набрать 25 тысяч волонтеров. Регистрация уже стартовала и продлится до 15 сентября на платформе dobro.ru.

Любовь Голышева

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# волонтеры , Всероссийская перепись населения

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