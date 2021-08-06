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Тюменские футболисты сыграют с башкирским "Спартаком"

Спорт, 17:18 06 августа 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Очередной домашний матч первенства России четвертой группы ФНЛ-2 проведут футболисты "Тюмени" 7 августа, сообщает пресс-служба клуба.

В Тюмень приедет "Спартак" из башкирского города Туймазы. Этот клуб основан более 50 лет назад, но только в прошлом месяце провел первый матч в профессиональном футболе.

Клубы из Тюмени и Туймазов на профессиональной арене никогда не встречались. При этом в июне спартаковцы были соперниками "Тюмени-2" в первенстве страны среди команд третьего дивизиона. Состав туймазинцев с того времени мало изменился. Сибиряки в том матче добились волевой победы со счетом 2:1. На гол спартаковца Вячеслава Журавлева во втором тайме дублем ответил тюменец Кирилл Овечкин.

Игра между "Тюменью" и "Спартаком" начнется в 18 часов. Матч пройдет без зрителей.

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