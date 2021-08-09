В Тюменской области 430 человек получили помощь по социальному контракту с начала 2021 года

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Более 430 социальных контрактов на общую сумму свыше 30 млн рублей заключили жители Тюменской области с начала 2021 года. Благодаря этой помощи малоимущие граждане могут преодолеть трудную жизненную ситуацию, сообщает департамент социального развития.

Помощь оказывается по четырем направлениям — поиск работы; развитие индивидуальной предпринимательской деятельности; развитие личного подсобного хозяйства; выплаты на первоочередные нужды многодетным семьям, в которых воспитываются пять и более детей в возрасте до 18 лет.

С января по июль 2021 года социальный контракт по направлению "Помощь в поиске работы" заключили более 70 граждан. Общая сумма помощи составила около 1,5 млн рублей.

"Это эффективное готовое решение для граждан с низким доходом, которое подразумевает два вида поддержки - оплату за счет социального контракта переобучения или повышения квалификации, а также денежные выплаты. Задача социального контракта в данном случае - помочь человеку найти работу в том месте, где живет его семья", - отметила заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.

В приоритетном порядке по социальному контракта помощь по поиску работы получают семьи с детьми. Воспользоваться ей могут малоимущие граждане, зарегистрированные в центре занятости населения в качестве безработных или ищущих работу. Социальный контракт по этому направлению заключается на срок не более девяти месяцев. Помощь оказывается в размере прожиточного минимума, в 2021 году это 12 тыс. 196 рублей, в первый месяц после заключения социального контракта, а также ежемесячно в течение трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства.

Если человеку необходимо профессиональное обучение, то по социальному контракту по направлению "Поиск работы" можно получить компенсацию стоимости курса обучения, максимум 30 тыс. рублей, а также ежемесячную выплату в размере половины прожиточного минимума, в 2021 году это 6 тыс. 98 рублей на период обучения длительностью не более трех месяцев.

Узнать подробнее о социальном контракта можно в территориальном управлении социальной защиты населения по месту жительства или в комплексном центре социального обслуживания населения. В сельских территориях проще всего обратиться к участковому специалисту по социальной работе, не выезжая за пределы своего населенного пункта.