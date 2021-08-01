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Екатерина Мдинарадзе и Сергей Осипов представят Тюменскую область в финале Worldskills Russia

Общество, 13:23 11 августа 2021

департамента труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамента труда и занятости населения Тюменской области

Студенты техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Екатерина Мдинарадзе и Сергей Осипов представят Тюменскую область в финале IX национального чемпионата "Молодые профессионалы" Worldskills Russia в компетенции "Предпринимательство".

Как сообщает региональный департамент труда и занятости населения, ребята уже сейчас активно развивают свой бренд кастомизации вещей.

"Движение WorldSkills не только развивает в определенной сфере, но и дарит незабываемые впечатления. Готовясь к финалу, мы все время посвятили своему проекту. Нами двигает желание достичь успеха и возможность доказать актуальность нашей бизнес-идеи", - рассказала Екатерина.

Кроме основной линейки конкурсантов за победу в финале будут соревноваться и тюменские предприниматели — юниоры. Это ученики гимназии №12 Валерия Шалаева и Георгий Воронин.

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