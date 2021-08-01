В детских лагерях Тюменской области выявлено 554 нарушения санитарных норм

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

554 нарушения санитарных норм выявлено в ходе проверок в 380 лагерях Тюменской области, это 57% от общего числа детских лагерей области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Составлено 180 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму более 900 тыс. руб.

"Большая часть нарушений носит режимный характер и устраняется в ходе контрольно-надзорных мероприятий. Лагерями были допущены нарушения в части организации питания, содержания помещений, ведения необходимой документации, а также проведения профилактических мероприятий", - рассказали в ведомстве.

По итогам проверок выдано 121 предписание об устранении выявленных нарушений, из которых 87 исполнены в полном объеме в установленные сроки.

Добавим, всего в летний период в Тюменской области организована деятельность 661 организации отдыха и оздоровления детей, из которых 622 летних оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, 7 палаточных лагерей и 32 санатория.

В загородных лагерях завершены четыре смены. В лагерях с дневным пребыванием детей - две смены.