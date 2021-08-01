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В Тюмени внепланово заменят старые теплосети по ул. Олимпийской

Экономика, 09:58 17 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ветхий участок теплосети по ул. Олимпийской в Тюмени заменяют вне плана. Это стало возможно благодаря экономии средств компанией УСТЭК, сообщает городская администрация.

Подрядная организация уже приступила к выполнению работ. Срок их завершения - 15 сентября.

Отметим, что планы работ были сформированы еще в 2020 году. С 14 по 25 июня специалисты УСТЭК проводили гидравлические испытания теплосетей, в связи с чем было отключено горячее водоснабжения потребителей, в том числе расположенных в районе ул. Монтажников.

Одновременно были начаты работы по капитальному ремонту ветхих сетей в этом районе. В связи с капитальным ремонтом теплосетей на двух объектах горячее водоснабжение потребителей было отключено с 17 мая по 7 июля.

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# ремонт тепловых сетей , УСТЭК

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