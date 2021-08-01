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В Тюмени ищут программиста за 100 тысяч рублей в месяц

Общество, 18:23 18 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самая дорогая вакансия в Тюмени в августе - 1С-программист с зарплатой до 100 тыс. рублей. Аналитики центра SuperJob рассказали, кому в Тюмени готовы платить 100 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что программист должен иметь высшее образование, опыт работы от одного года, знать технический английский язык. Работодатель в свою очередь обещает обучение за счет компании и работу в комфортном офисе.

На втором месте – главный бухгалтер с опытом работы от шести лет. Сотруднику предстоит вести учет двух организаций с численностью штата до 15 человек. Работодатель предлагает зарплату до 80 тыс. рублей.

На третьем месте - вакансия директора магазина федеральной ритейл-сети. Работодатель гарантирует зарплату до 75 тыс. рублей, обучение и оформление медицинской книжки за счет компании, корпоративные скидки, фирменную одежду.

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