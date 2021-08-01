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В Тюменской области 4 тысячи семей получили региональный капитал за семь месяцев

Общество, 14:01 18 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4 тыс. семей Тюменской области получили региональный капитал на первого, третьего и последующих детей за семь месяцев 2021 г.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

Еще 7 тыс. 568 жителей Тюменской области стали обладателями федерального сертификата на материнский капитал в первом полугодии. В 2020 году за полгода количество обладателей маткапитала в регионе составляло 7 тыс. 850. Всего за прошлый год финансовую поддержку от государства получили 15 тыс. 369 семей.

В Тюменской области растет рождаемость. 9 тыс. 71 ребенок родился за первые шесть месяцев 2021 года. Это на 162 ребенка больше, чем в первом полугодии прошлого года. При этом 2 тыс. 813 детей – это первенцы. Вторые дети - 3 тыс. 151. А 2 тыс. 859 новорожденных стали третьими и последующими малышами в семьях.

В Тюменской области реализуется региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография", в рамках которого семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки: региональный маткапитал в размере 150 тыс. рублей при рождении первого ребенка; региональный маткапитал в размере 100 тыс. рублей при рождении третьего ребенка и последующих детей; ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, родившихся по 31 декабря 2019 г. включительно до достижения ребенком 3 лет; ежемесячная выплата на третьего ребенка и последующих детей, родившихся с 1 января 2020 г. включительно до достижения ребенком 3 лет; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Количество получателей ежемесячной выплаты на первого ребенка за семь месяцев 2021г. составило почти 14 тыс. семей.

Анжела Лебедева

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# выплаты на детей , национальный проект Демография , рождаемость

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