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В сквере Пограничников в Тюмени День флага России отметят фотозонами и гиревым спортом

Общество, 15:27 20 августа 2021

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Большой праздник "Семья. Общество. Государство", приуроченный ко Дню государственного флага РФ, начнется в сквере Пограничников в Тюмени 22 августа в 12 часов.

Как рассказала председатель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов, праздник будет большим, предусмотрено несколько интерактивных зон. Гости увидят форму одежды пограничников разных времен — все желающие смогут примерить ее и сфотографироваться на память. Будет представлен казачий быт, на праздник придут представители казачества с лошадьми.

В программе также запланированы соревнования гиревиков разных возрастов. В гиревом спорте могут попробовать себя все желающие. Подготовили и другие активности — дартс.

В сквере Пограничников в рамках празднования Дня государственного флага РФ также выставят более 20 ретроавтомобилей и мотоциклов. Атмосферу праздника будут задавать местные артисты, которые исполнят тематические песни. Все желающие смогут подкрепиться в полевой кухне.

Работа интерактивных площадок продлится до 15 часов. По словам Нуртдина Ибрагимова, празднование Дня государственного флага РФ с размахом проводят в сквере Пограничников ежегодно.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# День флага , праздник , сквер Пограничников

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