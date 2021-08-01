  • 20 августа 202120.08.2021пятница
  • USD74,1503
    EUR86,6150
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени художники нарисуют эксклюзивные флаги

Общество, 16:45 20 августа 2021

из сообщества "Медиацентр молодежной политики Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Медиацентр молодежной политики Тюменской области" во ВКонтакте

Далее в сюжете Тюменская хоровая капелла исполнит гимн России онлайн

Эксклюзивные флаги всем желающим нарисуют художники ко Дню государственного флага РФ у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 22 августа.

Как рассказала руководитель PR-отдела "Конторы пароходства" Юлия Киселева, на летней площадке у молодежного пространства с 12 до 16 будут работать два художника. В это время к ним могут подойти все желающие.

"Художники будут рисовать флаги в ходе разговора с подошедшими к ним людьми. Авторы будут смотреть задавать им вопросы, на основе ассоциаций сделают для них рисунки. Это будут изображения флагов, подходящие конкретной личности. Художники используют разные цвета, формы и элементы. Рисунки отдадут участникам акции. Регистрация не нужна, людей примут в порядке живой очереди", — добавила Юлия Киселева.

В углу листов у художников будет штамп с триколором и надписью "День Государственного флага Российской Федерации".

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День флага , Контора пароходства , праздник

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 20.08.2021Для тюменских дачников откроют палатку здоровья
18:36 20.08.2021В Тюменской области ООО "Согласие" ждет штраф за нарушение правил содержания и убоя животных
18:25 20.08.2021Тюменская хоровая капелла исполнит гимн России онлайн
18:17 20.08.2021Тюменские студенты создают разработки для Федерального центра нейрохирургии