В Тюмени художники нарисуют эксклюзивные флаги

| Фото: из сообщества "Медиацентр молодежной политики Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Медиацентр молодежной политики Тюменской области" во ВКонтакте

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Эксклюзивные флаги всем желающим нарисуют художники ко Дню государственного флага РФ у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 22 августа.

Как рассказала руководитель PR-отдела "Конторы пароходства" Юлия Киселева, на летней площадке у молодежного пространства с 12 до 16 будут работать два художника. В это время к ним могут подойти все желающие.

"Художники будут рисовать флаги в ходе разговора с подошедшими к ним людьми. Авторы будут смотреть задавать им вопросы, на основе ассоциаций сделают для них рисунки. Это будут изображения флагов, подходящие конкретной личности. Художники используют разные цвета, формы и элементы. Рисунки отдадут участникам акции. Регистрация не нужна, людей примут в порядке живой очереди", — добавила Юлия Киселева.

В углу листов у художников будет штамп с триколором и надписью "День Государственного флага Российской Федерации".

Инна Пахомова