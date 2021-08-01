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Тюменская хоровая капелла исполнит гимн России онлайн

Общество, 18:25 20 августа 2021

kto72.ru/ | Фото: kto72.ru/

Хоровая капелла Тюменской филармонии исполнит гимн России онлайн 22 августа, в День флага, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Трансляция начнется в 12 часов в социальных сетях филармонии ВКонтакте, Instagram и Facebook.

В этот же день интерактивные мероприятия организуют и другие учреждения культуры региона. Так, ДК "Нефтяник" 22 августа запустит онлайн-акцию "Тематическая аватарка для пользователей" в социальных сетях Вконтакте и Facebook. Тюменцы могут сделать и разместить на личной странице аватарку, используя специальную рамку с изображением российского флага.

В 18 часов начнется онлайн трансляция концерта, посвященного Дню Российского флага "Мой флаг. Моя Россия". Трансляция пройдет на страницах ДК "Нефтяник" в социальных сетях ВКонтакте, Instagram и Одноклассники.

Тюменский театр кукол в 14 часов начнет онлайн-проект "Поучительная онлайн-викторина с Гаврилкой-Говорилкой". Участников ждут вопросы, загадки и задания, которые должны выполнить подписчики официальных групп на тему флага России. Тюменцев ждут на онлайн-площадках ВКонтакте и Instagram.

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# День флага

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