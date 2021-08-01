Тюменцы могут получить персональный флаг

Фото: из сообщества "Медиацентр молодежной политики Тюменской области" во ВКонтакте Фото: из сообщества "Медиацентр молодежной политики Тюменской области" во ВКонтакте

Тюменские художники нарисуют персональные флаги всем желающим. Акция ко Дню государственного флага состоится у мультицентра "Контора пароходства" 22 августа.

Жители города смогут получить персональный флаг. Художники создадут его в ходе разговора, опираясь на интересы, чувства, ассоциации и внешность человека. Работы можно будет забрать с собой.

"Самый главный человек, с которым нужно познакомиться — это ты. А один из действенных способов — это коммуникация с другими людьми. Такой формат поможет посмотреть на себя со стороны и заметить что-то приятное и необычное, чего пока ты не видишь, а также познакомит с местными художниками", - рассказала руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

Акция пройдет с 12 до 16 часов. Художники будут сидеть за мольбертами и ждать желающих. Регистрации нет, событие пройдет в формате живой очереди. Мероприятие будет проводиться с соблюдением социальной дистанции, пишет "Мегатюмень".