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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сто тюменцев выстроились в "живой" флаг России

Общество, 14:01 20 августа 2021

Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии"

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Флешмоб ко Дню государственного флага России провели в Тюмени активисты "Молодой гвардии". 19 авгутса на набережной 100 человек с цветами в руках выстроились в "живой" триколор.

"В мероприятии приняли участие члены регионального и местного штаба организации. Приглашенными гостями флешмоба стали госслужащие Тюменской таможни, сотрудники управления Росреестра по Тюменской области и жители Тюмени", — рассказали в региональном отделении "Молодой гвардии". Также активисты раздали прохожим около тысячи лент с изображением флага РФ.

Напомним, День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа.

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# День флага , Молодая гвардия , флешмоб

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