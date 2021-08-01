В Тюменской области проходит челлендж "Триколор объединяет"
Принять участие в челлендже "Триколор объединяет" предлагают жителям Тюменской области.
Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении Российского движения школьников, присоединиться к акции могут все желающие – школьники, их родители, а также педагоги.
"Мы предлагаем участникам снять короткий видеоролик продолжительностью до 15 секунд, в котором они передают государственный флаг Российской Федерации жителям других населенных пунктов. Таким образом, мы хотим показать объединяющую роль флага страны", - отметили организаторы.
Видео должно быть вертикальным. Под песню "Порушка-Параня" участник должен принять флаг справа относительно себя и передать его участнику слева. Нужная версия песни и пример видео размещены по ссылке. Приветствуется, если в ролике будет задействовано как можно больше участников.
Опубликовать видеоролик челленджа нужно до 22 августа в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм и Tik-Tok под хештегами #РДШ #ДеньФлагаРФ #ТриколорОбъединяет. Здесь же предлагается отметить нескольких друзей, которые могут присоединиться к акции.
Любовь Голышева