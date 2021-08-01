  • 19 августа 202119.08.2021четверг
  • USD73,4633
    EUR86,1210
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области проходит челлендж "Триколор объединяет"

Общество, 14:45 19 августа 2021

Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Принять участие в челлендже "Триколор объединяет" предлагают жителям Тюменской области.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении Российского движения школьников, присоединиться к акции могут все желающие – школьники, их родители, а также педагоги.

"Мы предлагаем участникам снять короткий видеоролик продолжительностью до 15 секунд, в котором они передают государственный флаг Российской Федерации жителям других населенных пунктов. Таким образом, мы хотим показать объединяющую роль флага страны", - отметили организаторы.

Видео должно быть вертикальным. Под песню "Порушка-Параня" участник должен принять флаг справа относительно себя и передать его участнику слева. Нужная версия песни и пример видео размещены по ссылке. Приветствуется, если в ролике будет задействовано как можно больше участников.

Опубликовать видеоролик челленджа нужно до 22 августа в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм и Tik-Tok под хештегами #РДШ #ДеньФлагаРФ #ТриколорОбъединяет. Здесь же предлагается отметить нескольких друзей, которые могут присоединиться к акции.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День флага , Российское движение школьников , челлендж

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 19.08.2021В Тюменской области выявлено 74 случая бешенства животных за полгода
15:49 19.08.2021Кинотеатры обяжут объявлять длительность рекламы перед фильмом
15:37 19.08.2021Тюменские родители и учителя поддерживают очное обучение в школах
15:26 19.08.2021Штат сотрудников нового аэропорта Тобольска на 90% состоит из местных жителей