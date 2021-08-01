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Российский триколор встретит рассвет на пшеничном поле в Армизонском районе

Общество, 10:37 19 августа 2021

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

14 волонтеров культуры Армизонского района растянут шестиметровое полотно российского флага на пшеничном поле в рамках акции "Три цвета России". Они сделают это 21 августа, накануне Дня Государственного флага Российской Федерации.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила временно исполняющая обязанности директора Армизонского центра культуры Марина Немкова.

"Флешмоб начнется в субботу в пять утра, молодежь с удовольствием участвует в подобных патриотических акциях, эту идею предложила режиссер Виктория Караулова. К нам присоединятся студенты, которые были в рядах волонтеров, а сейчас приехали на каникулы", - рассказала работник культуры.

Добровольцы надеются сделать фотографии флешмоба, добавила она, и поделиться ими с жителями региона.

По словам организаторов, сам праздник 22 августа откроет аудиопрограмма у Дома культуры, а в течение дня волонтеры раздадут жителям райцентра буклеты ко Дню Государственного флага с его историей, праздником и фотографиями.

Инна Кондрашкина

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# Армизонский район , День государственного флага , флешмоб

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