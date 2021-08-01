Для жителей Тюменской области подготовили онлайн-акции ко Дню флага

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

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Онлайн-акции ко Дню флага РФ запустит Тюменское региональное отделение "Российского движения школьников" в интернете 22 августа.

Желающие могут принять участие в "Занимательной истории флага с РДШ". "Участникам нужно изучить историю флага страны и записать на видео рассказ об интересном историческом факте о триколоре. Ролик необходимо опубликовать в социальных сетях с хештегами акции #РДШ #ДеньФлагаРФ #ИсторияФлагаРФ", — рассказал педагог-организатор сектора по взаимодействию с детскими общественными организациями РДШ в Тюменской области Владислав Мухин.

В ходе онлайн-челленджа "Триколор объединяет" жители региона могут записать видео, где они передают флаг справа налево. По словам Владислава Мухина, на видео могут быть, как несколько человек, так и один. "По задумке, люди выстраиваются в цепочку и передают флаг. Также каждый участник может записать видео отдельно, а потом смонтировать фрагменты в один ролик. При этом люди могут находиться даже в разных городах региона", — добавил Владислав Мухин. Видео нужно сопроводить хештегами #РДШ #ДеньФлагаРФ #ТриколорОбъединяет.

Желающие принять участие в акции "Тематическая аватарка" могут воспользоваться специальной рамочкой от РДШ. Нужно вставить в нее свое фото и разместить пост на своей странице в социальных сетях. По словам Владислава Мухина, в сети уже появляются первые снимки подобного формата. Рамочку можно получить после регистрации по ссылке.

Инна Пахомова