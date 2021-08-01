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Тюменские поисковики отметят День государственного флага на раскопках в Карелии

Общество, 09:34 19 августа 2021

Областного поискового центра | Фото: Областного поискового центра

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День государственного флага отметят тюменские поисковики, ведущие работу в Лоухском районе Республики Карелия. 22 августа участники экспедиции "Горящие камни" выйдут на раскопки с лентами триколора.

Как рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заведующий отделением областного поискового центра Светлана Матвеюк, в составе экспедиции работают 45 тюменцев - среди них и взрослые, и школьники.

Группа разведки в постоянном поиске мест, где погибли бойцы Красной армии, а большая часть участников экспедиции - эксгумирует останки на нескольких раскопах. Общими усилиями поисковики уже подняли с поля боя останки 10 красноармейцев.

"В каждой экспедиции в День государственного флага поисковики по традиции водружают на месте раскопок триколор, а также флаги Тюменской области, боевое красное знамя и флаги отрядов", - рассказала Светлана Матвеюк.

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Николай Ступников

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# День российского флага , поисковики

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