60 вопросов подготовили для тюменцев составители диктанта "Я гражданин"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

60 вопросов подготовили авторы общественно-политического диктанта "Я гражданин", который тюменцы напишут 20 августа. Событие приурочено ко Дню государственного флага РФ.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал председатель тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации потребителей "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг" Михаил Мельцер.

Приступить к проверке грамотности можно в 11 часов. Диктант продлится в течение двух часов.

Вопросы разбиты по двум темам: "Избирательное законодательство" и "Финансовая грамотность". "Задания для раздела "Финансовая грамотность" разрабатывал Центральный банк РФ, для блока "Избирательное законодательство" — общероссийский проект "Гражданский экзамен". Наши тюменские эксперты выбрали по 30 лучших вопросов. К каждому заданию три-четыре варианта ответа. Все подсчитывается на сайте и формируется портрет гражданина, то есть итоговый сертификат", — добавил Михаил Мельцер.

Ожидается, что в онлайн-режиме диктант напишут около 1 тыс. 700 человек. В офлайн формате, на площадке регионального центра "Семья" на ул. Геологоразведчиков свою грамотность смогут проверить 50 человек. Сертификаты за прохождение теста получит каждый участник. Предусмотрены сувениры для тех, кто будет писать диктант на офлайн-площадке.

Зарегистрироваться на диктант "Я гражданин" можно по ссылке.

Инна Пахомова