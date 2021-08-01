Тюменцы вошли в число победителей форума "INNOWEEK 2.0"

| Фото: организаторов форума СУП | Фото: организаторов форума СУП

Двое тюменцев - Евгений Ошибков и Лев Максимов - признаны победителями инновационного форума "INNOWEEK 2.0", который прошел в Тюмени в рамках IX международного форума СУП 20-21 августа.

Впервые INNOWEEK состоялся в формате питчинг-сессий по четырем трекам и проходил в офлайн и онлайн форматах. Участниками сессий стали авторы проектов из разных городов, в том числе Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Пскова, Тюмени.

Экспертами выступили представители крупных инвестиционный, инновационных и венчурных фондов; департамента инвестицонной политики Тюменской области; фонда Сколково; АСИ; сотрудники компаний "Фармсинтез", агрохолдинга "Юбилейный", преподаватели профильных вузов.

По информации организаторов форума, победителями в треке "Креативные индустрии" стали: Дмитрий Караваев из Тамбова с проектом "SMART-антенна", тюменец Евгений Ошибков – "всеактивныетуры.рф" и москвич Захар Бочаров - "Alive Board".

Трек "Фарминдустрия, медицина и биобезопасность": Рим Сафиуллин – "Клауддокс", Казань; Дмитрий Скорняков – "CCOVER" - аксессуары для людей с протезами; Владимир Дмитриев – Телемедицинский "Хаб"; Игорь Кириллов – "MedBrother".

Победители в треке "Агротехнологии" - Юрий Ветров – "Инновационные продукты пчеловодства", Киров; Юрий Цыпленков– "Система раннего обнаружения и своевременного прогнозирования опасных явлений погоды", Нижний Новгород, Дмитрий Рявкин – "Бурёнкино счастье", Новосибирск и Мария Каночкина из Москвы с проектом "Миникор", биопрепарат для человека и животных.

Эксперты трек "Зелёные технологии" выделили проекты москвича Дмитрия Нестеренко – "Ветрогенератор Ф-Дарье"; тюменца Льва Максимова – "S.M.Art Metals" и Елены Абаниной – "Win-Bin".

Как рассказала руководитель форума INNOWEEK Александра Самойлович, все победители получат возможность принять участие в инвестиционном Акселераторе Тюменской области, который пройдет в сентябре. По итогам его работы лучшие проекты получат грант от регионального правительства на создание и развитие инновационного проекта.

"В течении двух недель с победителями свяжется начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности для проработки вариантов взаимодействия", - добавила она.

Анжела Лебедева