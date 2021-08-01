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В Тюмени завершили реконструкцию коллектора протяженностью более 3 км

Общество, 14:51 24 августа 2021

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Санация одного из основных коллекторов в районе ул. 50 лет Октября завершена. Реновация магистрали протяженностью 3 тыс. 300 метров продолжалась девять месяцев, работы не доставили неудобств горожанам, сообщает Росводоканал Тюмень.

Сети водоотведения на ул. 50 лет Октября эксплуатируются с 1973 года. После реконструкции срок их службы продлится еще на полвека.

В процессе реконструкции коллектора применялись две инновационные технологии.

Работы проводились по концессионному соглашению, заключенному между правительством Тюменской области, администрацией города и тюменским водоканалом. С 2018 года реконструировано около 90 км сетей водоотведения.

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# коллектор , Росводоканал Тюмень

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