В Тюмени завершили реконструкцию коллектора протяженностью более 3 км

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Санация одного из основных коллекторов в районе ул. 50 лет Октября завершена. Реновация магистрали протяженностью 3 тыс. 300 метров продолжалась девять месяцев, работы не доставили неудобств горожанам, сообщает Росводоканал Тюмень.

Сети водоотведения на ул. 50 лет Октября эксплуатируются с 1973 года. После реконструкции срок их службы продлится еще на полвека.

В процессе реконструкции коллектора применялись две инновационные технологии.

Работы проводились по концессионному соглашению, заключенному между правительством Тюменской области, администрацией города и тюменским водоканалом. С 2018 года реконструировано около 90 км сетей водоотведения.