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Тюменские ученые выступили с разработкой на форуме "Армия-2021"

Общество, 13:10 24 августа 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

Разработки в области искусственного интеллекта представили ученые ТИУ на военно-техническом форуме "Армия-2021" в Московской области, сообщает пресс-служба вуза.

Над созданием системы виртуальной реальности для работы с выходными данными магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии для Федерального центра нейрохирургии Минздрава РФ в ТИУ работают с 2020 года.

Промежуточные результаты были представлены на круглом столе "Системы обработки больших объемов данных, машинного обучения, искусственного интеллекта и информационной безопасности".

"Проект дает возможность досконально изучить структуру мозга и других частей тела человека перед приёмом пациента или операцией, а также провести саму операцию в виртуальной среде, - рассказал заведующий комплексом лабораторий по направлению "Программирование" Центра перспективных исследований и инновационных разработок Владимир Терехов. - В работе мы используем активно развивающиеся технологии из игровой индустрии, а именно трассировка лучей, мы получаем систему, которая позволяет не только выводить трехмерную модель на основе МРТ и КТ , но делать это с высокой детализацией, при этом используя большие разрешения".

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# армия , ТИУ

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