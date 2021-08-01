В Тюмени закрыли чайхану и продуктовый магазин за несоблюдение режима ограничений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

22 объекта торговли, питания и сферы услуг проверили сотрудники управления Роспотребнадзора, департамента потребительского рынка региона и полиции с 16 по 22 августа. В девяти из них выявлены нарушения.

Деятельность двух, чайханы по ул. Матмасовской и продуктового магазина по ул. Восстания, приостановлена за несоблюдение обязательных требований по предотвращению распространения COVID-19.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в региональном оперштабе.

По словам специалистов, самые частые нарушения – это отсутствие дезсредств с вирулицидным действием, нарушение режима дезинфекции, отсутствие входного фильтра и запаса масок.

По итогам недельных рейдов эксперты составили 15 протоколов с учетом ранее выявленных нарушений, материалы направлены в суд для принятия решений.

Инна Кондрашкина