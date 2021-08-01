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Руководителем "Росводоканал Тюмень" назначена Ольга Сарбаева

Общество, 13:45 24 августа 2021

ООО УК «Росводоканал»

Финансовый директор тюменского водоканала Ольга Сарбаева назначена руководителем предприятия с 24 августа.

По информации департамента по связям с общественностью ООО УК "Росводоканал", Андрей Максимов, возглавлявший предприятие с мая 2020 г., принял решение развивать собственные проекты.

Ольга Сарбаева трудится в компании с 2009 г. "Перед топ-менеджером стоят задачи по дальнейшей реализации мероприятий инвестиционной и производственной программ, внедрению новых цифровых технологий и сервисов, повышению качества услуг и эффективности работы с клиентами", - заявили в Росводоканале.

Ольга Сарбаева в 1997 г. окончила ТюмГУ по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". С 2014 г. состоит в международной ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеров АССА (Association of Chartered Certified Accountants). Начала трудовую деятельность в 1998 г. 11 лет работала в телекоммуникационном сегменте, после чего пришла на работу в ООО "Тюмень Водоканал".

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# Росводоканал , Росводоканал Тюмень

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