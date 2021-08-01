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Герои игры Brawl Stars появились в тюменских магазинах "Пятёрочка"

Общество, 15:13 25 августа 2021

Пятёрочка | Фото: Пятёрочка

За покупки в магазинах сети "Пятёрочка" тюменцы будут получать миниатюрные игрушки – бравлы по мотивам популярной мобильной игры Brawl Stars. С 24 августа до 4 октября за каждые 555 рублей в чеке с "Выручай-картой" гости магазинов получат один бравл в индивидуальном флоупаке.

Бравл также можно получить за покупку товаров-партнеров акции или приобрести отдельно за 55 рублей. Игрушку с застежкой можно использовать как брелок или крепить с помощью присоски на смартфон или ноутбук. Также бравлы можно соединять друг с другом и составлять браслеты и другие детские украшения.

Всего в коллекции 29 игрушек: 26 с изображением героев игры Brawl Stars, две игрушки от брендов Whiskas и Felix и одна редкая – с логотипом "Пятёрочки". Кроме того, пять бравлов – со спецэффектами: три светятся в темноте и два – блестящие.

В рамках акции в мобильном приложении "Пятёрочки" появилась игра. За прохождение уровней можно получить брендированную продукцию Brawl Stars, купоны на скидку в популярные магазины (Дочки-сыночки, kari, SOKOLOV и др.), дополнительные баллы на "Выручай-карту".

Также принять участие в розыгрыше ценных призов – смартфонов iPhone 12 Pro Max, ноутбуков Acer Aspire, игровой консоли Sony Play Station 5 и сертификатов на путешествие. Загрузить игру можно также через QR-код на флоупаке.

Игра представляет собой классический популярный формат головоломки с несложными правилами (например, собрать одинаковые фигуры в ряд) и множеством уровней. Ежедневно игроку предоставляется три "жизни" - стартовых попытки.

При этом можно использовать баллы программы лояльности или выполнить специальное задание (например, добавить email в профиль, оценить купленный товар, совершить покупку на определенную сумму с применением "Выручай-карты" и др.), чтобы получить новые "жизни". Игра будет доступна в приложении до 26 сентября.

"Новая акция предполагает как офлайн, так и онлайн вовлечение. Теперь за покупки в магазинах мы дарим игрушки с изображениями героев популярной мобильной игры, которые можно собирать и обмениваться ими с друзьями, а в мобильном приложении появилась собственная игра-головоломка", - отметил директор по маркетингу торговой сети "Пятёрочка" Михаил Ярцев.

Подробные условия участия в акции и получении призов на сайте.

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