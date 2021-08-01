Лучшие короткометражки увидят тюменцы на фестивале уличного кино

| Фото: центра культуры и творчества "Тюмень" | Фото: центра культуры и творчества "Тюмень"

Фестиваль уличного кино откроется в арт-пространстве на Масловском взвозе в Тюмени 29 августа в 12 часов, сообщает центр культуры и творчества "Тюмень".

Зрителям покажут лучшие российские короткометражки. В 2021 году фестиваль проходит с июня по сентябрь на 700 площадках по всей России.

"Открытие фестиваля в Тюмени запланировано на 29 августа на 12 часов, но уже 28 августа в 12 часов 30 минут начнется предпоказ короткометражек. Программа рассчитана на зрителей всех возрастов. Гости смогут посмотреть как семейные анимационные работы, так и более серьезные картины с рейтингом 16+", — рассказали организаторы.

В каждом городе у зрителей будет возможность проголосовать за лучшие фильмы светом фонариков и телефонов. В это время организаторы будут замерять уровень света на каждой площадке и уже к сентябрю определится народный победитель, который получит 1 млн 500 тыс. рублей.