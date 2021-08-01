Тюменские волейболисты выступят на турнире в Челябинске

| Фото: волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: волейбольный клуб "Тюмень"

Волейболисты клуба "Тюмень" в рамках подготовки к сезону сыграют в Челябинске, где пройдут соревнования памяти Виктора Давыдова. Турнир пройдет с 27 по 29 августа, сообщает пресс-служба команды.

По словам старшего тренера сибиряков Сергея Шульги, после возращения со сбора из Увата команда несколько дней тренировалась в Тюмени.

"Турнир в Челябинске принесет нам несомненную пользу. Тренировки – это одно, а игры – совсем другое. Посмотрим, на что мы готовы именно в текущий момент", - отметил он.

Соперники тюменцев – хозяева, магнитогорская "Магнитка" и "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга.